Fibra ultraveloce di Open Fiber a Termoli ha raggiunto oltre 3mila case

É partita la commercializzazione, a fine lavori saranno connesse oltre 12 mila unità immobiliari tra case, uffici e negozi

TERMOLI – La fibra ultraveloce di Open Fiber è una realtà nelle case e nelle aziende cittadine. Finalmente il Comune molisano potrà beneficiare di un servizio indispensabile al pari delle grandi città. I lavori, che vedranno in totale la posa di oltre 86 km di fibra ottica e garantiranno ai termolesi l’accesso a un servizio che permetterà loro di navigare fino a 1 Gbps (Gigabit al secondo) in modalità FTTH (Fiber to the home) cioè con la fibra ottica che entrerà direttamente nelle case, nelle scuole, nelle aziende e negli uffici pubblici.

“I lavori in città proseguono in maniera spedita e contiamo di arrivare il prossimo anno a 12.400 unità immobiliari – commenta Marco Pasini, Regional manager di Open Fiber per Abruzzo e Molise e prosegue – “Grazie alla convenzione firmata col Comune stiamo cercando di rendere i lavori di posa della fibra meno fastidiosi per i cittadini: per metà degli 86 chilometri di nuova infrastruttura saranno riutilizzati cavidotti esistenti così da evitare nuovi scavi””.

La fibra di Open Fiber è in modalità Fiber to the Home (FTTH – fibra fino a casa), in grado di supportare velocità di trasmissione, sia in download che in upload, consentendo così il massimo delle performance. Nel progetto, che vede un investimento diretto da parte della società di 3,5 milioni di euro, è previsto anche il cablaggio a titolo gratuito di alcuni siti di particolare interesse per la cittadinanza, potenziando così le relazioni tra amministrazione comunale e cittadini, ed aumentando la produttività e la competitività delle imprese presenti sul territorio.

L’azienda non vende servizi in fibra ottica direttamente al cliente finale, ma è attivo esclusivamente nel mercato all’ingrosso, offrendo l’accesso a tutti gli operatori di mercato interessati. Per attivare il servizio i cittadini dovranno quindi rivolgersi a un operatore, dopo aver verificato la copertura del proprio indirizzo civico. Per farlo dovranno andare sul sito openfiber.it, in cui sono presenti l’elenco completo di operatori partner con le relative proposte di piano tariffario e un’area in cui è possibile verificare se la fibra è arrivata alla propria abitazione.