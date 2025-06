CSV Molise, rinnovata la presidente Chiara Tommasini

Piero Petrecca, esperto di Terzo Settore, componente del direttivo CSV Molise, è stato rieletto all’unanimità

Una presidente donna rinnovata per acclamazione e un tesoriere molisano rieletto all’unanimità. Questi i motivi di orgoglio della giornata per il CSV Molise che plaude con gioia alla conferma di Chiara Tommasini alla presidenza e di Piero Petrecca nell’Esecutivo di CSVnet, l’associazione che coordina i 49 Centri di servizio italiani.

Il professionista isernino è stato votato dall’intera assemblea dei soci di CSVnet, svoltasi a Bologna fino a ieri, ricevendo un plauso unanime per il suo operato. Complimenti che si sono estesi all’intero Centro di servizio per il volontariato del Molise, presente nella città emiliano romagnola con Petrecca, che è anche componente del direttivo, e con i vicepresidenti Luigi Lucchese e Flaviano Alfieri.

A seguito del voto espresso dai delegati di tutti i CSV d’Italia, è stato celebrato il primo direttivo di questo nuovo mandato quadriennale a guida Tommasini e Piero Petrecca è stato confermato con grandi applausi nel ruolo di Tesoriere, incarico fondamentale per la vita di un organismo quale è il CSVnet che svolge un’opera di raccordo tra tutti i CSV e che, peraltro, ha sempre avuto parole d’elogio per l’attività del Centro del Molise.

«Ringrazio i colleghi per questa enorme dimostrazione di affetto e di stima – le parole di Petrecca a margine dell’assemblea -. Continuerò a prestare la mia opera e a mettere al servizio degli altri le competenze che ho acquisito in 40 anni di professione e di volontariato. Lo farò, come sempre, solo contribuire alla crescita ulteriore del movimento. Un mondo, quello del Terzo Settore, che si dimostra prezioso per la vita delle persone, maggiormente in un periodo di incertezza come quello che stiamo vivendo e che continua ad affrontare cambiamenti. I CSV, e quello del Molise è un esempio virtuoso, stanno dimostrando il loro valore e l’importanza di un ruolo riconosciuto da associazioni e istituzioni».

«Questa conferma è per me motivo di gratitudine e responsabilità – le parole della presidente Tommasini -. Inizia una nuova fase che ci chiama a rafforzare ancora di più il ruolo dei CSV come presìdi per promuovere la cultura del volontariato e la partecipazione attiva».

Congratulazioni a Piero Petrecca dal presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, dal direttivo e dallo staff. Con l’augurio di ottenere ulteriori traguardi grazie alla sensibilità, alla sapienza e alla professionalità che lo contraddistinguono.

Il presidente Massaro e tutto il Centro di servizio hanno inteso rivolgere sentite felicitazioni a Chiara Tommasini, professionista che ha saputo imprimere una svolta importante all’organismo di riferimento dei CSV e che ha prestato grande attenzione ai territori, non tralasciando mai la mission principale, cioè promuovere sempre più, a tutti livelli, la cultura della solidarietà.