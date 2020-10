Fiera del Turismo di Rimini, premiato il Molise: è la regione con la più alta percezione di sicurezza per le misure anti-Covid

RIMINI – Alla Fiera del Turismo di Rimini il Molise è stato premiato quale regione con la più alta percezione di sicurezza tra i turisti per le misure anti-Covid. Soddisfatto il vice governatore Vincenzo Cotugno: “Un premio speciale alla nostra regione che conferma quanto di buono fatto per accogliere, secondo le misure dell’emergenza sanitaria, le migliaia di turisti che hanno scelto il Molise per trascorrere le loro vacanze estive”.

Nel suo intervento in diretta, durante la consegna del premio “Covid Safety Index”, Cotugno ha sottolineato il lavoro fatto in questi mesi e gli obiettivi futuri per continuare a rendere altamente attrattiva la nostra regione: “Un grazie e un plauso a tutti gli operatori molisani che con la loro “attenzione” e “sensibilità“ sono stati i protagonisti di questo riconoscimento!”.