Finale della Molise Cup Under 15 2022/2023 a Roccaravindola

ROCCARAVINDOLA – Si svolgerà mercoledì 31 maggio 2023, alle ore 17.30, presso il campo sportivo neutro di Roccaravindola (IS) “M. Castaldi”, la Finale della Molise Cup per la Categoria Under 15 tra A.S.D. Aesernia Fraterna e SSDARL Foofball Club Matese. Per la categoria Under 15 – Giovanissimi il regolamento prevede la disputa di due tempi regolamentari di 35 minuti ciascuno; qualora al termine dei 70’ regolamentari si verificasse una situazione di parità, si procederà alla disputa di due tempi supplementari di 10 minuti ciascuno. In caso di ulteriore parità si procederà all’esecuzione dei tiri di rigore secondo le modalità previste dalla Regola 10 delle “Regole del Giuoco del Calcio” Al termine delle Gara di Finale seguirà la premiazione alla presenza del Presidente e dei Consiglieri del Comitato Regionale Molise della FIGC.