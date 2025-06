Finalissima 4° Torneo di Corpus Domini Under 17

CAMPOBASSO – Grande attesa e tanta trepidazione per l’attesissima finale del 4° Torneo di Corpus Domini Under 17 “Passione in campo, tradizione e storia in festa” in programma il 21 giugno 2025, alle ore 16.30, nella suggestiva cornice dello Stadio “A.Molinari” sito in C.da Selvapiana a Campobasso. Si è chiusa con grande equilibrio la fase a gironi del Torneo di Corpus Domini. Il Bari conquista la finale grazie al primo posto nel Girone A con 6 punti.

Nel Girone B, Lazio e Puglia guadagnano entrambe il primo posto a quota 7 punti, ma è la Lazio ad accedere alla finale grazie alla vittoria ai rigori nello scontro diretto del 19 giugno contro la selezione pugliese della LND. Sarà quindi Bari vs Lazio la sfida che assegnerà il titolo: una finale attesissima tra due squadre che si sono distinte per qualità e carattere.

Al termine della Gara di Finale del Torneo di Corpus Domini 2025, un evento che unisce lo sport ai colori e alla cultura della Regione Molise, seguirà la Premiazione Ufficiale alla presenza del Presidente della Federcalcio Lega Nazionale Dilettanti Giancarlo Abete, del Vice Presidente Vicario della FIGC LND Christian Mossino, del Consigliere Federale Giuliana Tambaro del Presidente della FIGC LND CR Campania Carmine Zigarelli e del Presidente della FIGC LND CR Molise Piero Di Cristinzi, unitamente al Consigliere con delega allo Sport della Regione Molise Armadino D’Egidio e al Consigliere con delega allo Sport del Comune di Campobasso Luca Praitano.