Il 29 e 30 novembre al Teatro Alfieri di Fossalto Le Vespe di Cherea portano in scena “Spettacolo da BARcollo ma… non mollo”, un viaggio tra musica, teatro e resilienza

FOSSALTO – Dopo aver emozionato il pubblico in Calabria, Campania e Lazio, approda in Molise lo spettacolo “BARcollo ma… non mollo”, firmato dal collettivo artistico Le Vespe di Cherea. Due gli appuntamenti al Teatro Alfieri di Fossalto: sabato 29 novembre alle ore 21 e domenica 30 novembre alle ore 11.

Il progetto intreccia musica, teatro, danza e narrazione in un racconto vibrante di resilienza, fragilità e forza interiore. Nato dall’incontro artistico e umano tra Beppe Gargiulo, Gianfranco Federico e Vincenzo Mazzarella, lo spettacolo porta sul palco un linguaggio condiviso fatto di poesia, ironia e coraggio, frutto della loro lunga collaborazione nel Tamambulanti Ensemble.

Ogni scena nasce da vissuti autentici, trasformati in un intreccio narrativo che alterna confessione e invenzione. Gargiulo e Federico sono narratori e musicisti, accompagnati dalla fisarmonica di Mazzarella che disegna un paesaggio sonoro in equilibrio tra ritmo ed emozione. Chitarra classica, sonorità etniche e sperimentazioni contemporanee si fondono in una partitura originale che amplifica ogni gesto e parola.

Prodotto dall’associazione culturale Le Vespe di Cherea, in collaborazione con Itinerarte e Artmusicandcrafts, e con il sostegno del MIC – Direzione Generale Spettacolo e della Regione Campania, lo spettacolo affronta il tema della disabilità ma soprattutto celebra la forza di restare in piedi, trasformando ogni limite in possibilità.

Info e contatti: Le Vespe di Cherea – 338 956 4217