La fotogallery del concerto di Clara a Guglionesi

Fotogallery di Clara Soccini a Guglionesi 5 giugno 2025 1 di 20

La cantante è stata la protagonista ieri sera in occasione della giornata di chiusura della festa di Sant’ Adamo 2025

GUGLIONESI – Un grande successo il concerto di Clara Soccini a Guglionesi il 4 giugno per la festa di Sant’ Adamo. In tanti ad aspettarla, anche dai paesi vicini. Ognuno ha mostrato il suo calore verso la cantante che sta ormai sulla cresta dell’onda.

L’abbiamo vista a Mare Fuori e poi sui palchi più importanti e finalmente anche in Molise. La sua esibizione fantastica, con i suoi brani più belli che hanno attirato tanti applausi. “Diamanti Grezzi” e “Scelte Stupide” con Fedez hanno fatto impazzire tutti. Non potevano mancare i grandi successi che l’hanno resa celebre da “Nero Gotico” a “Boulevard” (brano con il quale ha vinto Sanremo Giovani nel dicembre 2023) passando per “Origami” e il più recente “Febbre” portato nell’ultima edizione del Festival di Sanremo.

Una ragazza bella, solare e simpatica, ha lasciato la città con il sorriso. Speriamo di vederla ancora in Molise. Ottima organizzazione per questo evento che ha saputo riempire la piazza di Guglionesi che ricordiamo custodisce una Cripta medievale di notevole importanza.

Il servizio fotografico è stato curato dal Fotografo Videomaker Andrea D’Adamo. La galleria completa delle foto e presto anche il video lo trovate sulla pagina Facebook del fotografo con il nick sopra inserito (@fotografovdmkandreadadamo). Molisenews24 continua instancabilmente a valorizzare il territorio molisano con i suoi eventi con immagini e video per ricordare come questa terra è importante.

Per i fans di Clara Soncin ricordiamo le prossime tappe a Treviso il 14 giugno e Cesenatico il 21. La cantautrice sarà in Abruzzo il 23 giugno in Piazza San Giovanni a Civitella Roveto quindi l’8 agosto alla Rotonda Paolucci di Tortoreto Lido.