Francesco Bruno è il nuovo segretario della UGL Salute Isernia

ISERNIA – La UGL Salute Molise completa la sua squadra regionale con la nomina a segretario provinciale di Isernia di Francesco Bruno. “Ringrazio la segreteria nazionale per la fiducia che ha riposto in me. È motivo di orgoglio poter rappresentare un sindacato che da sempre è vicino ai lavoratori della sanità, in particolare agli OSS, categoria alla quale appartengo. Mi impegno sin da ora a mettere il massimo impegno e la massima disponibilità al servizio di tutti gli operatori del comparto sanitario, non solo di quelli dell’Ospedale Veneziale, ma di tutto il territorio isernino. Il Molise è una realtà complessa, in cui spesso i lavoratori si trovano ad affrontare difficoltà quotidiane senza un adeguato supporto: è proprio in questi contesti che il sindacato deve farsi sentire, deve esserci, deve agire. Il mio obiettivo sarà quello di dare voce a chi troppo spesso non viene ascoltato, di difendere i diritti, la dignità e le condizioni di lavoro di chi opera ogni giorno con professionalità e dedizione all’interno delle nostre strutture sanitarie. Sono e sarò sempre a disposizione, con spirito di servizio e pieno senso di responsabilità“ le parole di Bruno dopo la nomina.

“La nostra presenza in Molise si rafforza. Insieme con il segretario regionale Colacci abbiamo identificato in Francesco Bruno la persona adatta per raccogliere le istanze dei lavoratori del territorio di Isernia e dare sempre maggiore forza alla nostra sigla nelle battaglie per la giustizia sociale. A lui va l’augurio di buon lavoro di tutta la UGL Salute” le parole di Gianluca Giliano, segretario nazionale.