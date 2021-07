Francesco Sassano conquista il Premio Industria Felix

TARANTO – Industria Felix ha premiato le 90 top imprese di Molise, Puglia e Basilicata. Sono state selezionate solo le aziende più competitive, affidabili a livello finanziario secondo Cerved e talvolta sostenibili. L’evento si è svolto lo scorso week end a Taranto, nell’esclusiva cornice del Castello Aragonese, alla presenza di autorità civili e militari, durante una cerimonia i cui lavori sono stati conclusi dal presidente della Regione Puglia Michele Emiliano e dal sindaco di Taranto Rinaldo Melucci.

Tra le 22 aziende molisane premiate, unica nel settore agroalimentare, la Centrale del Latte del Molise con la seguente motivazione: “tra le migliori imprese a vocazione internazionale, per crescita addetti e del patrimonio netto, con ottima performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Molise”.

Francesco Sassano, socio unico dell’azienda, ha così commentato il premio: “Siamo felici per questo riconoscimento che dedico a tutte le persone che lavorano ogni giorno nella mia azienda e alla mia famiglia. Siamo impegnati in importanti investimenti che ci consentiranno non solo di raddoppiare la capacità produttiva del nostro stabilimento di Vinchiaturo, ma anche di produrre un Kg di fiordilatte riducendo le emissioni di CO2 del 40%”. Mantenere in equilibrio i risultati economico finanziari in una fase di grande trasformazione per la nostra azienda, in ottica di sostenibilità, economia circolare e industria 4.0., è motivo di orgoglio per tutti noi”.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine, trimestrale diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con il Comune di Taranto, con la partnership istituzionale di Regione Puglia e Puglia Sviluppo, in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, Associazione culturale Industria Felix, con il patrocinio di Confindustria, Confindustria Puglia, Confindustria Basilicata, Confindustria Molise, Simest (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Politecnico di Bari, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, Università di Foggia, Università del Salento, le media partnership de Il Sole 24 Ore e Askanews, con le partnership di Banca Mediolanum, Mediolanum Private Banking, Grant Thornton, Lidl Italia, Sustainable Development, ITS Logistica Puglia.