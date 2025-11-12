Frantoi Storici Aperti: oleoturismo in Molise tra visite e degustazioni

Visite gratuite, degustazioni e passeggiate tra i frantoi storici. Oleoturismo autentico fino al 30 novembre

REGIONE – Un viaggio tra tradizione, gusto e paesaggi rurali: torna l’iniziativa Frantoi Storici Aperti, un progetto dedicato all’oleoturismo che coinvolge alcuni dei più suggestivi frantoi del territorio molisano. L’evento, articolato in quattro appuntamenti tra novembre e dicembre, offre visite gratuite, degustazioni e momenti di incontro con le comunità locali.

Si parte giovedì 13 novembre alle ore 17.00 a Gambatesa, con la visita al frantoio ipogeo, preceduta dai saluti istituzionali del sindaco Avv. Carmelina Genovese e del Consigliere Regionale Delegato al Turismo e alla Cultura Avv. Fabio Cofelice. Un’occasione per riscoprire un patrimonio storico e produttivo che affonda le radici nella civiltà contadina.

Il secondo appuntamento è previsto per domenica 16 novembre, dalle 9.00 alle 13.00, nei comuni di Poggio Sannita e Trivento, dove sarà possibile visitare i frantoi Iacovone e Pavone, con degustazioni di oli e prodotti tipici.

Domenica 23 novembre, sempre dalle 9.00 alle 13.00, sarà la volta di Colletorto, San Giuliano di Puglia e Larino, con tappe ai frantoi Timperio, Piccanz e Motillo. Un percorso che unisce sapori autentici e paesaggi collinari.

Gran finale domenica 30 novembre, con la visita al frantoio Pignatelli di Montenero di Bisaccia, seguita da una passeggiata nel suggestivo Parco Regionale dell’Olivo di Venafro, luogo simbolo della biodiversità olivicola molisana.

L’ingresso è gratuito per tutti gli appuntamenti. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero 328 8627594.