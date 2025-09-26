GdF Campobasso: al via il primo corso sulla comunicazione istituzionale

Avviato a Campobasso il ciclo formativo GdF sulla comunicazione pubblica, in collaborazione con l’Università del Molise

CAMPOBASSO – Lo scorso 23 settembre ha preso avvio, presso il Comando Regionale Molise della Guardia di finanza, il ciclo formativo sul tema “Comunicazione istituzionale per la pubblica informazione”, rivolto a tutti i Comandanti dei reparti del Corpo nella regione e aperto anche ai funzionari della Prefettura e dell’Agenzia delle Entrate di Campobasso e Isernia.

L’evento, organizzato dal Centro Addestramento della Guardia di finanza di Campobasso, unitamente all’Università degli Studi del Molise, con cui vige un accordo di reciproca collaborazione firmato nel 2024, prevede tre giornate di studio e di laboratorio, durante le quali docenti del Corso di laurea in Scienze della Comunicazione dell’Ateneo molisano sono invitati ad affrontare tematiche di specifico interesse per gli ufficiali del Corpo, chiamati a garantire una comunicazione istituzionale capillare, organizzata e di qualità, a tutto beneficio degli organi di informazione e dei cittadini molisani.

La prima giornata di studio, che ha visto anche la partecipazione del Prefetto di Campobasso, S.E. Dott.ssa Michela Lattarulo, ha avuto inizio con gli indirizzi di saluto del Comandante Regionale Molise, Gen. B. Danilo Petrucelli, e del Magnifico Rettore dell’Università degli studi del Molise, Prof. Giuseppe Peter Vanoli.

A seguire, gli interventi del Prof. Pier Paolo Bellini sul tema “Fattori di rischio nei processi comunicativi” e della Dott.ssa Rebeca Andreina Papa su “L’ufficio stampa di una istituzione”.

Gli altri appuntamenti sono in programma il 2 ottobre, con gli interventi del Dott. Marco Stefano Birtolo e della Prof.ssa Giuliana Fiorentino, e il 7 ottobre, con la presenza del Prof. Ivo Stefano Germano e della Dott.ssa Enrica Cefaratti.