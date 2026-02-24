Geolier apre il tour negli stadi da Termoli il 6 giugno 2026

Il 6 giugno 2026 parte da Termoli il tour “Geolier Stadi 2026”: all’Arena del Mare l’artista proporrà i brani del nuovo album e le sue hits

TERMOLI – Il 6 giugno partirà ufficialmente da Termoli il tour “Geolier Stadi 2026”, una delle tournée più attese della prossima stagione musicale. L’Arena del Mare 42° 15° ospiterà la prima tappa del nuovo viaggio live dell’artista partenopeo, che ha scelto il Molise per inaugurare il suo debutto negli stadi.

Sul palco Geolier proporrà una scaletta costruita attorno ai brani del suo ultimo album, Tutto è possibile, pubblicato il 16 gennaio 2026 e già al centro dell’attenzione per le collaborazioni di altissimo profilo. Accanto ai pezzi del nuovo progetto, non mancheranno i successi che hanno segnato la sua ascesa nella scena urban italiana, in un live pensato per unire energia, produzione imponente e un forte legame con il pubblico.

Biglietti disponibili su TicketOne.

Geolier, pseudonimo di Emanuele Palumbo, nasce a Napoli il 23 marzo 2000. Cresciuto nel quartiere di Secondigliano, si avvicina giovanissimo al rap, iniziando a scrivere testi e a farsi notare nella scena locale.

Debutta ufficialmente nel 2018 con il singolo P Secondigliano, realizzato insieme a Nicola Siciliano. L’anno successivo pubblica il suo primo album, Emanuele, che lo impone come una delle nuove voci più originali del rap italiano.

La consacrazione arriva con i lavori successivi: “Il coraggio dei bambini” (2023), uno degli album più ascoltati dell’anno; “Dio lo sa” (2024), che conferma il suo ruolo centrale nella scena urban contenente il brano “I p’ me, tu p’ t” presentato al Festival di Sanremo.

