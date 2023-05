Giacomo Lombardi candidato al consiglio regionale

ROCCAMANDOLFI – Il sindaco di Roccamandolfi, Giacomo Lombardi (foto), è candidato al consiglio regionale del Molise per le prossime elezioni regionali in programma il 25 e 26 giugno. Lombardi correrà nella coalizione che sostiene l’aspirante presidente Francesco Roberti.

Ecco le parole pubblicate sui social dal sindaco di Roccamandolfi nell’annunciare la sua candidatura: “Non smettere mai di correre verso un traguardo, non smettere di essere te stesso, lotta sempre per ciò che desideri. Vivi per la tua vita, ama chi ti ama e aiuta quando puoi, sogna sempre mete impossibili, regalati in ogni istante attimi di vita eterna e in tutto questo immenso vivere racchiudi la magia dell’amore”.