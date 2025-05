Giorgio Montefoschi ospite a Ti racconto un libro il 28 maggio

Tra i maggiori scrittori e intellettuali italiani, sarà il protagonista della rassegna dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Scrittore, giornalista, critico letterario, Giorgio Montefoschi è il prossimo protagonista di Ti racconto un libro 2025, il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise.

Con il suo nuovo romanzo, Un’indicibile tenerezza, Montefoschi conduce il lettore nelle pieghe più intime dell’animo umano, tra relazioni, rimpianti e nuovi equilibri. Pietro, scrittore sessantaseienne, si trova di fronte alla decisione più difficile: pubblicare o meno il libro al quale ha dedicato due anni della propria vita. Attorno a lui ruotano Mario, amico ed editore storico, Sabina, compagna solida e affettuosa, e Annalisa, la giovane figlia di lei, con cui ha un legame profondo. Ma sarà l’arrivo di Paola, editor brillante e inattesa, a scompaginare l’ordine delle cose, aprendo nuove domande su se stesso, l’amore e il tempo.

In uno sfondo romano che pulsa tra malinconia e fascino eterno, Montefoschi cesella con la consueta delicatezza i dettagli dell’esistenza, restituendo emozioni e relazioni con il realismo lirico che da sempre caratterizza la sua scrittura.

Montefoschi, nato a Roma e laureato in Lettere con una tesi su Elsa Morante, ha alle spalle una lunga e prestigiosa carriera tra narrativa, critica letteraria, giornalismo e traduzione. Oltre al romanzo premiato La casa del padre (Premio Strega 1994), ha pubblicato numerosi titoli di successo come La sposa, Desiderio, Dell’anima non mi importa, ed è collaboratore del Corriere della Sera e curatore di Mixer Cultura. La sua capacità di raccontare la complessità dell’affettività umana si rinnova oggi in Un’indicibile tenerezza, ennesima prova di uno stile raffinato, essenziale e profondamente empatico.

L’incontro con l’autore è in programma mercoledì 28 maggio alle ore 18.30 nella Sala Alphaville in via Muricchio a Campobasso e al suo fianco ci sarà la scrittrice Simonetta Tassinari.

Il prossimo ospite di Ti racconto un libro è Roberto Andò, importante regista e scrittore, che giovedì 12 giugno alle ore 18.30 nella Sala del Circolo Sannitico di Campobasso presenterà Il coccodrillo di Palermo, un thriller che unisce il fascino della città siciliana con la riflessione sulla memoria, sulle colpe ereditarie e sul desiderio di fare luce su un passato torbido, senza mai perdere il ritmo narrativo.