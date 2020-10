Giornata della sicurezza nelle scuole e della memoria all’Alfano

TERMOLI – Domani, sabato 31 ottobre 2020, in Molise giornata dedicata alla memoria delle vittime del tragico sisma del 2002 e alla promozione della sicurezza nelle scuole, le classi quarte del liceo scientifico di Termoli parteciperanno, in modalità videoconferenza in presenza dalle proprie aule e in didattica a distanza dalle proprie abitazioni, ad un incontro formativo con l’ing. Emilio Basile, tecnico strutturista.

I due incontri a distanza, il primo dalle ore 10.00 alle ore 11.00, il secondo dalle ore 11.10 alle ore 12.10, oltre a promuovere nelle giovani generazioni una nuova cultura della sicurezza basata sulla consapevolezza del rischio e sulla risistemazione delle strutture esistenti, costituiscono anche una preziosa occasione di orientamento alle professioni del settore.

Occorre prendere coscienza che questa è la generazione che ha il compito di affrontare in modo nuovo il problema della messa in sicurezza delle strutture: i terremoti sono il segno che la Terra è un pianeta in evoluzione, cioè vivo. La strategia per ridurre al minimo i rischi per le cose e le persone è quella di costruire meglio il nuovo e di migliorare le condizioni di sicurezza dell’esistente.