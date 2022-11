Giornata mondiale contro la violenza sulle donne, incontro a Toro

TORO – Nell’ambito delle attività annuali della Pro Loco abbiamo inteso inserire una giornata di solidarietà che si effettuerà a Toro il prossimo 25 novembre 2022 in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Nutrito il programma della giornata:

Alle 10:30 in piazza del Piano a Toro sarà inaugurata la panchina rossa e la bacheca “Mai più sola” dove saranno riportati tutti i numeri utili da contattare nel caso di qualsiasi forma di discriminazione contro le donne, sia essa di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, compresa le minacce, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata. A tale manifestazione prenderanno parte gli alunni della scuola primaria di Toro.

Alle 15:00 nella Sala Consiliare del Comune di Toro si terrà un convegno di sensibilizzazione intitolato “No alla violenza sulle donne”, un dibattito domanda-risposta che possa meglio far conoscere il problema dove interverranno: Psicologa, Assistente sociale e legale, Responsabile Centro Antiviolenza.

Alle 16:30 nel Campo Comunale di Campodipietra si disputerà la “partita del cuore” : ASD Campodipietra Calcio Femminile VS All Stars squadra questa composta da casalinghe, mamme, lavoratrici che vogliono materialmente apportare il proprio contributo mettendosi in gioco. Per questa partita sono stati realizzati dei biglietti con i quali stiamo raccogliendo fondi da destinare ad un’associazione molisana che si occupa di accoglienza di donne vittime di violenza.

Ogni giorno telegiornali, social, radio, parlano di violenza, di omicidi e, spesse volte, si tratta di donne uccise da compagni, mariti, ex conviventi, il nostro intento è quello di coinvolgere nella raccolta fondi quanti più partner possibili per raggiungere una somma cospicua che possa davvero fare la differenza: un messaggio di solidarietà e di incoraggiamento per quelle donne che ancora non riescono a denunciare, perché un mondo senza violenza sarebbe di certo un mondo migliore.

La manifestazione è già stata patrocinata dalla Presidenza del Consiglio Regionale del Molise, dal Comune di Toro e dal Comune di Campodipietra oltre a contare sulla partecipazione di Associazioni locali: Audax Toro, Comitato San Mercurio, Hermes Toro, Il Nostro Paese e la preziosissima collaborazione dell’ASD Campodipietra Women eccellenza molisana nell’ambito del calcio femminile.

Un forte messaggio di speranza per dire che anche quando tutto sembra crollare, quando non si hanno più certezze bisogna fermarsi, respirare e lottare per se stessi e per tutte le donne che subiscono ogni giorno e stanno in silenzio. Nessuna donna merita questo.