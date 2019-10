Giornata Mondiale Onu, a San Giovanni in Galdo si parla di flussi migratori e spopolamento

SAN GIOVANNI IN GALDO – ‘Molise, Europa, Mondo – Flussi migratori e spopolamento – Ieri, oggi, domani’. È il tema di un convegno organizzato dal Comune di San Giovanni in Galdo con il patrocinio di Camera dei Deputati, Ambasciata d’Albania in Italia, Regione Molise e con la collaborazione dell’Università degli Studi del Molise in programma questa mattina alle ore 10 nella sala consiliare di San Giovanni in Galdo.

In occasione della ‘Giornata Mondiale delle Nazioni Unite’ il Comune molisano ha inteso organizzare l’evento nel quale verranno affrontate questioni di portata ampia e mondiale quali i flussi migratori, viste anche nel corso delle varie epoche storiche, e questioni sempre più attuali, quale lo spopolamento delle regioni meridionali.

I problemi di oggi, dunque, e soprattutto gli aspetti di domani, le cause, ma ancora di più le possibili soluzioni: calo vertiginoso di cifre che non si riferiscono solo a cittadini sempre meno numerosi, ma che, a cascata, mettono in crisi l’intero sistema dei servizi di una collettività.