Giornata nazionale degli Alberi 2024, iniziative a Campobasso

CAMPOBASSO – Giovedì 21, novembre, è la Giornata nazionale degli Alberi e come ogni anno il Comune di Campobasso celebra la ricorrenza con una serie di iniziative rivolte in particolar modo alla sensibilizzazione degli alunni delle scuole cittadine. Il programma della giornata è molto ricco.

Si parte alle ore 9:00 con la messa a dimora di un bellissimo esemplare di Liriodendro in Piazza Bernardino Musenga, alla presenza degli alunni della scuola primaria “Nicola Scarano” dell’Istituto Colozza. L’albero verrà donato alla città di Campobasso dall’Ufficio Europe Direct della Provincia di Campobasso, impegnata a perseguire l’obiettivo del Green Deal Europeo che mira a piantare 3 miliardi di nuovi alberi entro il 2030. Nella stessa mattinata, gli alunni saranno impegnati, sempre in Villa Musenga, in un’attività di riconoscimento ed identificazione di tutti gli alberi di recente impianto, ai quali saranno apposti dei messaggi tematici legati alla Giornata dell’Albero.

A seguire, alle 10:15, la scuola primaria “Nina Guerrizio” dell’Istituto D’Ovidio parteciperà, con i propri alunni, alla messa a dimora di due nuovi alberi presso il “Giardino Vittime delle Foibe” (Parco dei Pini), per poi dedicarsi ad attività ludiche e ricreative dedicate alla Festa degli Alberi.

Alle 11:00, presso l’area antistante l’Istituto comprensivo “Jovine”, alla presenza degli alunni, verranno messi a dimora alcuni nuovi alberi da frutta nel frutteto pubblico dell’area verde di via Friuli Venezia Giulia. A seguire, sarà inaugurato, presso la scuola, l’”Albero del Riciclo”, realizzato nell’ambito del progetto “Non sprecare” promosso dal Movimento Consumatori in partenariato con L’Altritalia Ambiente e l’OML (Osservatorio Molisano per la Legalità). L’iniziativa rientra tra gli eventi della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti.

Ulteriori iniziative legate alla Giornata Nazionale degli Alberi sono in programma nei prossimi giorni del mese di novembre e vedranno l’amministrazione comunale, scuole, associazioni e volontari, impegnati nella messa a dimora di numerosi nuovi alberi sul territorio cittadino.

La Giornata Nazionale degli Alberi è stata riconosciuta dalla Legge n.10 del 14 gennaio 2013 (norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani) e rappresenta un’occasione privilegiata per porre l’attenzione sull’importanza degli alberi per la vita dell’uomo e per l’ambiente. In particolare, la legge richiama l’obbligo per le amministrazioni di piantare, ogni anno, almeno un albero per ogni nuovo bambino nato o adottato presso il comune.