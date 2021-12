Giornata regionale dell’Emigrazione molisana, il messaggio di Cotugno

CAMPOBASSO – “Oggi è la Giornata regionale dell’Emigrazione molisana. Un abbraccio forte ai molisani in tutto il mondo e alle Associazioni che contribuiscono a rafforzare sempre di più il legame tra la nostra regione e i suoi corregionali all’estero. La Giornata regionale è dedicata al ricordo di Padre Tedeschi ed alla tragedia di Monongah, dove il Molise ha pagato un prezzo altissimo con 87 vittime.

Il nostro pensiero a loro, unitamente alle vittime di Marcinelle, ed ai tanti nostri corregionali che, partiti per dare un futuro migliore alle proprie famiglie, purtroppo non sono mai più tornati. Il dovere delle istituzioni è di non dimenticarli mai”.

Questo il messaggio del vice governatore Vincenzo Cotugno (foto) in occasione della Giornata regionale dell’Emigrazione molisana.