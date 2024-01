Giorno della Memoria a Campobasso, le iniziative di Anpi e Cgil

CAMPOBASSO – In occasione del Giorno della Memoria di quest’anno, l’ANPI e la CGIL Molise, con il patrocinio del Comune di Campobasso, organizzano un momento di commemorazione davanti alla casa dove ha vissuto Giovanni Tucci, un coraggioso Internato Militare Italiano la cui storia personale rappresenta un capitolo significativo del nostro passato durante la Seconda guerra mondiale e dove lo scorso anno è stata posta in opera la prima pietra d’inciampo molisana. Appuntamento in via Monsignor Bologna n. 6 nella mattinata di oggi, 27 gennaio, alle ore 12.

La manifestazione ha lo scopo di ricordare quanto avvenuto in quel terribile periodo in cui, oltre alle vicende belliche, l’umanità subì anche il dramma della Shoah con la deportazione nei lager nazisti di milioni di uomini e donne colpevoli soltanto di essere ebrei, rom e sinti, testimoni di Geova, omosessuali, oppositori politici e altre categorie di persone che vennero dichiarate non meritevoli di vivere. L’evento non è soltanto un momento di ricordo, ma rappresenta anche un’occasione di riflessione sull’importanza dei valori di tolleranza, rispetto reciproco e pace, soprattutto in questo cruciale momento per l’umanità in cui, nonostante le dure lezioni del passato, le cronache di guerra riaffiorano prepotentemente nelle nostre vite.