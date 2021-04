Giudice Regionale 1° e 2° di Ginnastica Ritmica, come partecipare al corso

Corso di formazione per il conseguimento della qualifica di Giudice Regionale 1° e 2° di Ginnastica Ritmica. Iscrizioni entro il 7 Aprile 2021

REGIONE – La Delegazione Molise FGI organizza, in concomitanza con l’aggiornamento regionale di Giuria GR, previsto a Marzo/Aprile on line, il Corso per il conseguimento della qualifica di Giudice Regionale 1° e 2° di Ginnastica Ritmica. C’è tempo fino al 7 Aprile per iscriversi.

Il corso si svolgerà on line due volte a settimana il lunedì e il giovedì, dalle ore 18.00 alle 20.00. La quota di iscrizione al corso è di 40 euro da versare su c/c della Delegazione Molise FGI: IBAN IT03G0503441130000000002734

Per partecipare ai corsi, i candidati devono avere i seguenti requisiti:

• Maggiorenni

• Tesserati alla F.G.I. per l’anno in corso – Coloro che non sono tesserati potranno farlo all’atto dell’iscrizione.

• Per la qualifica di 2° grado è necessario avere la qualifica di 1° grado da almeno 12 mesi ed aver operato regolarmente.

I PROGRAMMI

UFFICIALI DI GARA 1° GRADO

Durata del corso: 20 ore (esclusi gli esami)

Programma

– Regolamento di Giuria;

Codice dei Punteggi GR: (Generalità, Esercizi individuali – Difficoltà D ed Esecuzione E, Esercizi di Squadra – Esecuzione).

Programmi Tecnici: (Silver, Gold – solo categoria Allieve)

Programma Regolamento sezione Ritmica

UFFICIALI DI GARA 2° GRADO

Durata del corso: 20 ore (esclusi gli esami)

Programma

Regolamento di Giuria; Codice dei Punteggi GR: (Generalità, Esercizi individuali – Difficoltà ed Esecuzione, Esercizi di Squadra – Difficoltà ed Esecuzione).

Programmi Tecnici: (Silver, Gold)

Programma Regolamento sezione Ritmica

CONTATTI

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla DTRR e RRGR della sezione Ginnastica Ritmica M.A.Policella email: policellanatonella@gmail.com

A. lannetta email: susiannetta@libero.it