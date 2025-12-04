Giuseppe Formato debutta nel Consiglio Federale FIB come Coordinatore Area Centro

Il Presidente FIB Molise, Giuseppe Formato, entra nel Consiglio Federale come Coordinatore dell’Area Centro

REGIONE – Debutto ufficiale per Giuseppe Formato, Presidente della FIB Molise, nel nuovo ruolo di Coordinatore dei Comitati Regionali dell’Area Centro (Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria e Toscana). La sua prima partecipazione ai lavori del Consiglio Federale arriva a poche settimane dalla nomina del 27 settembre, avvenuta dopo le elezioni nazionali di Torino, e segna un passo significativo per il movimento boccistico molisano.

La riunione del Consiglio Federale si è svolta al Centro Tecnico Federale di Roma, con la presenza del Presidente Roberto Favre, del Segretario Generale Riccardo Milana, dei consiglieri federali, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Coordinatori d’Area. Oltre a Formato, hanno partecipato Vincenzo Dagnino (Area Nord Ovest), Sergio Ripamonti (Area Nord Est), Antonio Barbato (Area Sud), il presidente del Settore Italiano Paralimpico Vincenzo Santucci e il presidente AIAB Oscar Butti.

Il Consiglio Federale, che ha preceduto la Consulta dei Presidenti Regionali, si è caratterizzato per un clima operativo e di forte attenzione alla programmazione del nuovo quadriennio.

«È stata una riunione intensa, costruttiva, partecipata – ha dichiarato Formato – Ho trovato un Consiglio Federale compatto e concentrato sugli obiettivi comuni. Per me è un grande onore rappresentare l’Area Centro, una realtà ampia e ricca di tradizione. Il mio impegno sarà garantire ascolto, coordinamento e dialogo costante tra territori e Federazione, mettendo al centro atleti, tecnici e società».

Nel pomeriggio, i dirigenti si sono trasferiti al Salone d’Onore del CONI per la 44ª edizione del MB FIB Award 2025, evento che celebra eccellenze e protagonisti del mondo boccistico italiano. Tra i premiati, particolare rilievo ha avuto il riconoscimento speciale a Marco Giunio De Sanctis, già presidente della Federazione Italiana Bocce e attuale presidente del Comitato Italiano Paralimpico.

«Il MB FIB Award è un appuntamento dal grande valore simbolico – ha aggiunto Formato – Vedere premiato Marco Giunio De Sanctis significa celebrare un dirigente che ha dedicato passione ed energia alla crescita delle bocce italiane e alla loro dimensione paralimpica. È stato un momento emozionante e significativo, che dà continuità alla storia e al futuro della nostra Federazione».