Giuseppe Testa conquista il Trofeo Michelin, 2° nel CIRA 2022

Gara non certo facile per il top driver Promox Giuseppe Testa al Rally Due Valli. Il pilota molisano, a bordo della sua Skoda Fabia R5 Evo, ha dimostrato comunque il suo talento in tandem con il navigatore Emanuele Inglese.

Per Testa un secondo posto nel CIRA 2022 ed un onorevolissimo ottavo posto assoluto. Il rally veneto, del resto, era anche gara di campionato nazionale CIAR e vedeva la presenza di piloti di rilievo assoluto, nazionale ed internazionale. Elemento che ha motivato tantissimo il driver molisano che ha conquistato anche in questa gara il Trofeo Rally Cup Michelin 2022.

Queste le sue prime impressioni a caldo: «La gara è stata difficilissima. Sbagliare era dietro l’angolo. Uno dei nostri obiettivi era di portare a casa il Trofeo Michelin e ancora una volta ci siamo riusciti. Peccato per la penultima prova speciale: una modifica fatta in extremis si è rivelata sbagliata e per questo motivo sono stato piuttosto lento nella percorrenza delle curve. Ora pensiamo solo al Rally di Como dove è ancora tutto aperto per il campionato. Cercheremo di dare il massimo con la squadra per ambire al miglior risultato possibile».

L’appuntamento lombardo dunque sarà fondamentale, motivo di attesa anche per sponsor e supporter, nonché per la Ro Racing, scuderia che cura la gestione sportiva del team.