Grassroots Challenge 2022, il triangolare categoria pulcini a Campobasso

Il triangolare in programma il 7 giugno è riservato alla categoria Pulcini, vedrà sfidarsi la Chaminade, Acli Campobasso e Polisportiva Fortore

CAMPOBASSO – L’antistadio di contrada Selva Piana a Campobasso ospiterà il triangolare finale regionale dell’edizione 2022 del Grassroots Challenge, riservato alla categoria Pulcini, organizzato dal Settore Giovanile e Scolastico della Figc Molise presieduto dal Coordinatore Federale Regionale dott. Gianfranco Piano. A sfidarsi saranno la Chaminade, Acli Campobasso e Polisportiva Fortore.

I giovani calciatori coinvolti avranno la possibilità di confrontarsi attraverso la modalità di gioco 7 contro 7, modello di riferimento per la categoria Pulcini; gli incontri saranno preceduti da una rapida competizione che mette in rilievo le abilità dei singoli giocatori, e le capacità di collaborare per trovare nuove e diversificate soluzioni nel modello di gioco 3 contro 3, che sta prendendo sempre più spazio nel panorama delle attività proposte nell’attività giovanile. L’appuntamento è fissato per martedì 7 giugno a partire dalle ore 16:00.