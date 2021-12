Green pass, potenziati i controlli in tutto il Molise

CAMPOBASSO – Sono scattati questa mattina in tutto il Molise nuovi controlli sul green pass alla luce delle nuove regole entrate in vigore proprio oggi. A Campobasso tutte le forze dell’ordine sono impegnate, così come deciso la settimana scorsa dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, in verifiche che riguardano soprattutto locali pubblici e trasporti. I controlli inoltre sono già stati potenziati durante il fine settimana appena trascorso e hanno riguardato pub e ristoranti di solito più frequentati proprio nel weekend.

“L’aumento dei controlli – ha spiegato il prefetto di Campobasso Francesco Antonio Cappetta – riguarderà soprattutto il periodo natalizio e i fine settimana. Nei centri più grandi come Campobasso e Termoli i controlli saranno a campione, in quelli più piccoli considerato il numero minore di attività presenti, le verifiche saranno praticamente a tappeto. Anche nelle città comunque entro gennaio, alla fine, saranno stati controllati quasi tutti”. Per quanto riguarda i trasporti – ha detto ancora il prefetto – i controlli saranno a terra, nei terminal, in salita e in discesa dai mezzi.