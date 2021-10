Green pass: Toma, “Sono a favore ma calmierare i prezzi dei tamponi”

CAMPOBASSO – Sul Green pass “abbiamo avuto anche in Molise una piccola e marginale minoranza che ha protestato in piazza, ma pacificamente. Io sono favorevole, l’ho detto anche in conferenza delle Regioni dove tutti siamo schierati per il Green pass, ma siamo anche tutti dell’avviso che bisogna calmierare i prezzi dei tamponi”. Così Donato Toma, presidente della Regione Molise, ai microfoni della trasmissione “L’Italia s’è desta” su Radio Cusano Campus. “In Molise abbiamo tre ricoveri per Covid su 300mila abitanti, siamo all’85% di vaccinazioni, siamo a buon punto con le terze dosi, da noi i cittadini sono molto propensi alle vaccinazioni”.

Della situazione della sanità in Molise Toma ha detto che “è critica. Da 14 anni la Regione sta seguendo un piano di rientro perché c’è un disavanzo troppo elevato rispetto alla struttura della nostra sanità. Ci sono stati sprechi nel passato, ridotti con un ridimensionamento delle strutture ospedaliere. Da parte governativa c’era bisogno di un controllo più serrato e di una riorganizzazione. Io spero che il commissariamento finisca prestissimo, noi abbiamo bisogno di un piano efficiente di rientro, di un piano organizzativo di tutta la sanità”.