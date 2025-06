“I colori della vita”, premi per l’Istituto Alfano-Perrotta

TERMOLI – Nel corso dell’anno scolastico 2024-25, gli alunni delle classi II A e II D del Liceo Scientifico e della III A del Liceo Classico hanno partecipato alla ventesima edizione del Concorso nazionale “I colori della vita”, riservato a tutti gli ordini di scuole, per promuovere la memoria dell’evento sismico del 31 ottobre 2002 e della scomparsa di 27 bambini e della loro maestra a San Giuliano di Puglia. Il Concorso quest’anno ha avuto come tema generale: “La diversità: un punto di partenza” per riconoscere e valorizzare le differenze e permettere di costruire un ambiente più inclusivo, dove il contributo di ogni individuo offre l’opportunità di imparare e crescere.

Gli alunni dell’Istituto Alfano-Perrotta, guidati dalla prof.ssa Katia Di Spalatro e dalla prof.ssa Nicoletta Dirella hanno partecipato al Concorso affrontando con interesse la tematica proposta ed hanno realizzato dei lavori per due sezioni: quella della poesia e quella dell’elaborato multimediale.

I ragazzi delle due classi dello Scientifico hanno realizzato delle poesie e un video. Nella sezione della poesia è risultata prima classificata la poesia “Guardami” di Rossella Vizzarri e seconda classificata la poesia “È più bello insieme” di Flora Geminiano della classe II A.

Nella sezione elaborati multimediali è stato premiato come secondo classificato anche “Una donna invisibile” della classe III A del Liceo Classico. La premiazione è avvenuta il 30 maggio 2025 a San Giuliano di Puglia.

Soddisfazione e plauso a nome di tutta la comunità scolastica ha espresso la Dirigente Concetta Rita Niro: «É l’ennesimo riconoscimento conseguito quest’anno dai nostri ragazzi, segno di una scuola attenta alla didattica e sempre pronta a seguire le sollecitazioni provenienti dal territorio».