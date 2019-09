Il Club 500 Campobasso rappresenta il Molise a Cassano delle Murge [FOTO]

CAMPOBASSO – Anche lo scorso weekend il Club 500 Campobasso si è fatto onore partecipando al raduno a Cassano delle Murge (BA) con le mitiche automobiline.

Capitanati dal vice presidente Fierro Florindo i soci Pasqualone, Luisi Peppe, Bendato, Picciano, D’Aveta, Di Nucci e Iannetta hanno rappresentato il club del capoluogo, che è stato premiato come il più numeroso e rumoroso (per lo spirito vivace e per i motori).

Inoltre si è colta l’occasione per far degustare agli amici pugliesi le prelibatezze tipiche molisane. Sempre presenti e numerosi, si porta in giro per lo stivale il nome del capoluogo molisano con la sempre affascinante 500.