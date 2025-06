Il coccodrillo di Palermo, il libro di Roberto Andò a Campobasso

Il 12 giugno il noto regista e scrittore Roberto Andò presenta il suo nuovo romanzo nell’ambito della rassegna a cura dell’Unione Lettori Italiani e del Comune di Campobasso

Roberto Andò è considerato uno dei più importanti registi italiani contemporanei. La sua opera è caratterizzata da un’attenzione particolare ai temi sociali e politici, spesso attraverso l’uso di personaggi e storie tratte dalla realtà siciliana. Regista e scrittore di fama internazionale, è pronto ad incontrare il pubblico di Ti racconto un libro 2025 – il laboratorio permanente sulla lettura e sulla narrazione promosso e realizzato dal Comune di Campobasso e dall’Unione Lettori Italiani, con la direzione artistica e organizzativa di Brunella Santoli e il patrocinio della Provincia di Campobasso e della Camera di Commercio del Molise- per presentare il suo nuovo romanzo Il coccodrillo di Palermo, edito da La nave di Teseo.

Seguendo l’indagine di un figlio sui misteri di un padre, Roberto Andò ci accompagna tra le strade e gli incontri di una Palermo fascinosa e malata, sospesa tra il peso della colpa e il desiderio di redenzione e giustizia. Un labirinto magico di voci e volti che emergono da un passato ambiguo e reticente dove i confini tra memoria, realtà e immaginazione si fanno sempre più labili.

Con la sua penna raffinata e visionaria, l’autore costruisce un romanzo che è al tempo stesso noir, ritratto familiare e riflessione politica. Una città, un padre, un segreto: Il coccodrillo di Palermo è un romanzo sul potere delle storie che sopravvivono al tempo e su ciò che resta quando si smette di dimenticare.

Roberto Andò è nato a palermo nel 1959. Regista di teatro di prosa, lirica e cinema, tra i suoi film, premiati con importanti riconoscimenti, ricordiamo “Sotto falso nome” con Daniel Auteuil, “Le confessioni” con Toni Servillo e Pierfrancesco Favino, “Una storia senza nome” con Micaela Ramazzotti e Laura Morante, “La stranezza” con Tony Servillo, Salvo Ficarra e Valentino Picone, che tornano nel suo film più recente “L’abbaglio”. Dal suo romanzo “Il trono vuoto”, vincitore del Premio Campiello Opera Prima 2012 e del Premio Vittorini Opera Prima, ha tratto il film “Viva la libertà” con Toni Servillo e Valerio Mastrandrea che ottiene importanti riconoscimenti nazionali e internazionali.

È direttore artistico del Teatro di Napoli, del Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo dedicato al documentario di creazione.

Dal romanzo “Il bambino nascosto” ha tratto l’omonimo film con Silvio Orlando e Lino Musella, nella Selezione Ufficiale della 78° Mostra del Cinema di Venezia.

L’incontro con l’autore è in programma giovedì 12 giugno alle ore 18.30 nella Sala del Circolo Sannitico di Campobasso e al suo fianco ci sarà la giornalista Chiara Balestrazzi.

Il prossimo appuntamento di Ti racconto un libro è in programma mercoledì 25 giugno alle ore 18.30, nel Circolo Sannitico di Campobasso, con ospite la scrittrice Teresa Ciabatti, che presenterà il suo nuovo romanzo Donnaregina. In questo libro, l’autrice si confronta con una figura criminale realmente esistita, ma anche con le pieghe più profonde del proprio vissuto. Con il suo stile tagliente e una straordinaria lucidità narrativa, la scrittrice ci guida in una riflessione intensa sui legami familiari, sul dolore della perdita e sul tentativo di fare pace con il passato.