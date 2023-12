“Il Fiocco Bianco” la presentazione dell’albo di Silvia Callocchia a Sepino

SEPINO – Giovedì 28 dicembre, alle ore 18.00, presso la Sala Parrocchiale di Sepino, avrà luogo la presentazione de “Il fiocco bianco”, albo illustrato di Silvia Callocchia, edito da Macadamia. Alla presentazione seguirà un laboratorio per bambini a cura della stessa autrice. Un fiocco bianco annuncia una nuova nascita. In molti si chiedono: “Cosa farà da grande? Come sarà la sua voce? Come amerà vestirsi?” Le aspettative sono già tante… Un fiocco bianco appeso ad una porta di un palazzo annuncia una nuova nascita! I condomini si interrogano sul futuro del nuovo individuo, e il loro sguardo alimenta domande cariche di aspettative.

Sarà il bebè che risponderà ai numerosi interrogativi, allontanandosi dai rigidi schemi dei grandi. Questo albo illustrato affronta il tema delle aspettative che la società ha nei confronti di un individuo, partendo da quelle di genere, fino ad arrivare alle scelte di vita personali, mostrandoci che “il tutto” è prezioso esattamente quanto il suo contrario. Età di lettura: da 3 anni. Silvia Callocchia, illustratrice e scrittrice, nasce in Abruzzo nel 1987. Si trasferisce a Roma dove si laurea in Antropologia e si diploma come interprete LIS.

Da qualche anno vive in Molise. I ritmi lenti l’hanno portata a riscoprire il disegno e a sperimentare. Da settembre 2022 cura la rubrica “LIS’punk” ad ogni uscita illustra un nuovo segno. Inoltre, realizza laboratori creativi e letture animate in italiano e in LIS per l’infanzia.