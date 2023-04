Il futuro del Molise nel convegno organizzato da Capit con il supporto del CSV

CAMPOBASSO – L’associazione CAPIT, acronimo di Centro Associativo Promozione in Turismo, accende un focus sulla ricettività nella piccola regione e organizza una tre giorni alla scoperta del territorio rivolta a un nutrito gruppo di visitatori in arrivo da tutta Italia.

La manifestazione, patrocinata dal CSV Molise, si aprirà con il convegno dal titolo ‘Il futuro del turismo in Molise’, in programma sabato 29 aprile alle ore 16 presso l’hotel Centrum Palace di Campobasso. L’evento coinvolgerà istituzioni, operatori e addetti ai lavori in un proficuo e plurale dibattito sulle opportunità di un comparto che negli ultimi anni appare cresciuto, ma che conta ancora tante potenzialità da sfruttare.

L’associazione CAPIT ha invitato autorità, agenzie di viaggio, attività produttive, associazioni di volontariato e più in generale enti del Terzo Settore che erogano servizi turistici, a rendersi parti attive nella discussione, quindi a portare la loro esperienza e il loro bagaglio di idee. Sul tavolo verranno poste le tematiche che potranno essere il fulcro di progetti futuri, finalizzati a incrementare servizi e presenze sul territorio molisano.

«Il nostro scopo è arrivare a un’organizzazione che migliori l’accoglienza e invogli i turisti a tornare – spiegano i vertici di CAPIT -. L’idea è quella di creare una cabina di regia in cui le istituzioni regionali si avvalgano delle associazioni di settore e collaborino con loro per dare forza a progetti innovativi. Pensiamo ad un sistema che possa occuparsi da un lato di informazione e di programmazione del turismo e dall’altro di formazione e che quindi sia in grado di creare figure specifiche. Sarebbe anche un modo per offrire possibilità di occupazione a tanti giovani interessati ad intraprendere una carriera nel mondo del turismo».

Parteciperanno in qualità di relatori e di ospiti anche un responsabile organizzativo di Borsa del turismo nazionale (BMT), il presidente nazionale della FITel, la Federazione italiana tempo libero, i presidenti di CRAL di diverse regioni d’Italia. Tutti loro si tratterranno in Molise fino al primo maggio per visitare alcuni dei luoghi più suggestivi e caratteristici come l’area archeologica di Altilia-Saepinum, la stazione sciistica di Campitello Matese, la Basilica minore dell’Addolorata di Castelpetroso, il museo Paleolitico di Isernia e la Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone.