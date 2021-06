“Il grande tu”, Gianmarco Galuppo presenta il libro all’Aut Aut Festival 2021

Domenica 27 giugno torna la rassegna molisana dedicata agli autori nella cornice di Palazzo Norante a Campomarino

CAMPOMARINO – Torna l’Aut Aut Festival la rassegna dedicata agli autori e alla scoperta dei luoghi più belli e nascosti del Molise. Il primo appuntamento della stagione Aut Aut 2021, giunta alla sesta edizione, si terrà a Campomarino nella splendida cornice di Palazzo Norante, domenica 27 giugno alle ore 19.00.

Gianmarco Galuppo, giovane e talentuoso autore molisano presenterà il suo libro ‘Il grande Tu’ un viaggio psichedelico in “quel Molise che non esiste, zimbello d’Italia che diventa provincia dell’anima e terra mitica e leggendaria, popolata da strane e profetiche creature: da una lettera indirizzata al proprio pube a un noir rurale, da un messaggio in bottiglia sparato nell’etere a un mystery metafisico, da tre versioni di una stessa storia a un unico muro parlante”.

Gianmarco Galuppo è scrittore, regista teatrale e sceneggiatore. Laureato in Filosofia all’Università degli Studi di Siena, diplomato in Sceneggiatura alla Scuola Internazionale di Comics di Reggio Emilia, fondatore del ‘Terzo Nascosto’ primo laboratorio di rigenerazione urbana di Campobasso. Fa parte della compagnia ACT in cui si occupa di drammaturgia, regia e insegnamento di discipline sceniche (spazio, movimento, sintonia, testo).

Ad intervistare l’autore sarà Valentina Fauzia, giornalista e curatrice del Festival e l’attore Diego Florio accompagnerà il pubblico nella lettura di alcuni brani del libro.

Seguirà la degustazione dei vini delle Tenute Martarosa con la guida dei sommelier dell’AIS Associazione Italiana Sommelier. L’evento è gratuito, i posti sono limitati.