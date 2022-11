“Il Molise dalla A alla Z”, presentato il libro di Erica Lorenzini

CAMPOBASSO – Si è svolta domenica pomeriggio, al Circolo Sannitico di Campobasso, la presentazione del libro “Il Molise dalla A alla Z” di Erica Lorenzini. L’evento era inserito nel calendario di “Novembre In Città” stilato dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso.

L’autrice marchigiana Erica Lorenzini, ha colloquiato con il pubblico in sala, raccontando i cinquantacinque motivi per cui vale la pena visitare il Molise che lei ha raccolto nel suo testo “Il Molise dalla A alla Z”.

Il libro, edito da Giaconi Editore, raccoglie, infatti, esperienze e consigli di viaggio di una viaggiatrice, come detto, non molisana, innamorata però della nostra regione e della sua cultura.

Prendendo in prestito le lettere dell’alfabeto e con la guida di chi ama questa terra da quanto è venuto al mondo, Erica Lorenzini ha descritto 4 itinerari tematici per visitare questo angolo d’Italia che è il Molise.

Dopo la coinvolgente presentazione del testo avvenuta a Campobasso, il prossimo 20 novembre, alle ore 18.00, nell’ambito di BookCity Milano 2022, Erica Lorenzini sarà a presentare il suo “Il Molise dalla A alla Z”, alla Sacrestia Farmacia Alcolica, in Via Conchetta, 20, lungo i Navigli, in un in un talk con l’editore e con “insospettabili” molisano-milanesi.