CAMPOBASSO – Il Molise resta in zona bianca, è l’unico insieme a Basilicata e Umbria. Da lunedì 24 gennaio Puglia e Sardegna passeranno in giallo, mentre Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia andranno in fascia arancione.

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l’ordinanza che disciplina i nuovi passaggi di colore per le regioni italiane. Alla luce dei dati del monitoraggio settimanale sull’andamento di Covid-19, Speranza ha disposto il provvedimento che segna questi cambi di fasce di rischio. Per il Molise, al momento, non cambia niente.