ISERNIA – Il MoVimento 5 Stelle Molise piange Pina Laezza, “una persona che ha saputo dare tanto ai suoi affetti, alla sua comunità e a chiunque la conoscesse”.

L’attivista pentastellata, ricorda una nota, “si è sempre battuta per i diritti di chi affronta le difficoltà della vita, in particolare di quanti devono fare i conti con una malattia. Oggi non è più tra noi, ma il suo impegno e il suo sorriso resteranno per sempre nei nostri cuori”.

Il Movimento 5 Stelle Molise conclude mandando “un abbraccio al suo Giuseppe, ai figli, ai suoi cari e a tutti coloro che le vorranno bene. Ciao Pina”.