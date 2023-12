“Il rumore delle donne spinge al cambiamento” nella rivista CSV Molise

Spazio alla lotta alla violenza e alle guerre, alle missioni del presidente Massaro e a tanto altro nella rivista online

È online sul sito web del Centro di servizio la nuova edizione di “Tutti i colori del dono, gli orizzonti sociali del Molise”, il periodico del CSV che offre una panoramica su progetti e iniziative relative a cause sociali, che fanno riferimento ad ambiti diversi.

Ad ispirare questo numero la mobilitazione in corso in Italia per la tutela delle donne e contro la violenza di genere. La voglia di sentirsi libere e amate senza avere paura ha spinto una comunità intera a muoversi per dire basta a ogni tipo di abuso e questo orgoglio nel gridare i diritti, da parte di donne e uomini, è anche ciò che muove il cambiamento culturale auspicato.

Questo anche il titolo del nuovo numero: ‘Il rumore delle donne spinge il cambiamento’. Le 32 pagine della rivista offrono spazio a tanti argomenti come le iniziative messe in campo dalle associazioni di volontariato, le ‘buone pratiche’ dei CSV di altre regioni, i progetti sperimentati nelle periferie campane e anche l’opinione di chi si avvicina per caso al non profit scoprendone la bellezza. Alcune pagine sono dedicate alle missioni internazionali del presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro, che in questi giorni ha lanciato un forte appello alla pace, e a Trento, capitale europea del volontariato per il 2024 che il prossimo 3 febbraio aprirà la rassegna di eventi previsti, ospitando il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e una rappresentanza dei 39 Centri di servizio italiani. Nell’occasione una delegazione del CSV Molise sarà presente in Trentino per prendere parte a una giornata molto importante per la diffusione della cultura del dono.

Anche stavolta tanti gli amici del CSV Molise e i collaboratori che hanno scelto di contribuire con la loro professionalità e con analisi e idee: il responsabile Area Comunicazione del CSV Trentino Andreas Fernandez, la responsabile della supervisione del progetto SAI di Venafro Rossella D’Orsi, il sociologo Gennaro Pignalosa, la direttrice del CSV Molise Lorena Minotti, la presidente di ActionAid Molise Maria Antonella Perrotta, la presidente dell’associazione Il Valore Cinzia Vizzarri, la responsabile della Comunicazione del CSV Foggia Annalisa Graziano, il referente della stessa area del CSV Irpinia Sannio Vincenzo De Rosa e la giovane volontaria Claudia d’Aloise.