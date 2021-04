ilMoliseacasatua, al via la seconda edizione della campagna social

Si può partecipare condividendo con l’hashtag #ilMoliseacasatua le foto dei luoghi più belli ed insoliti della regione. Le immagini diventeranno poi parte di una nuova mostra itinerante tra le casette in pietra dell’albergo diffuso di Castel del Giudice (IS)

CASTEL DEL GIUDICE – L’albergo diffuso Borgotufi di Castel del Giudice (IS) dà il via alla seconda edizione di #ilMoliseacasatua, l’iniziativa social che coinvolge fotografi e appassionati di fotografia nel raccontare e scoprire i luoghi più belli ed insoliti del Molise, per viaggiare attraverso le immagini, in attesa di poterlo fare di persona, tra tante destinazioni possibili. Un’iniziativa nata con la media partnership di Officina – News and Media, TurismoinMolise, Volgo Italia e Volgo Molise, Molise da Scoprire e il patrocinio del Comune di Castel del Giudice.

In un anno in cui il turismo è stato fortemente penalizzato dalla pandemia, cresce la necessità di viaggiare e la voglia di scoprire luoghi nuovi o riscoprire con nuovi occhi quelli già conosciuti, preparandosi a fare le valigie per quando la situazione lo permetterà. Il Molise, con i suoi piccoli paesi patrimonio di arti arroccati su colline e circondati da boschi secolari, le sue riserve naturali ricche di sentieri per fare sport all’aria aperta, i suoi laghi e fiumi che spuntano tra vette maestose, le sue cascate nascoste tra la vegetazione selvaggia, la gastronomia genuina, le tradizioni ancestrali, le ampie spiagge assolate e il mare pulito, è la meta ideale per il periodo in cui stiamo vivendo: al centro dell’Italia, alternativa alle mete più gettonate e alle folle delle grandi città, è custode di angoli riservati da vivere in totale spensieratezza. Una regione che ha tanto da offrire e bisogno di farsi conoscere.

La prima edizione ideata durante il lockdown del 2020 ha visto il coinvolgimento di molte persone amanti dell’arte fotografica, le quali hanno contribuito con i loro scatti condivisi su Facebook e Instagram, alla realizzazione della prima mostra itinerante #ilMoliseacasatua, inaugurata ad agosto tra le casette dalle mura in pietra di Borgotufi. Una mostra, tutt’ora visitabile tra le vie del borgo, che ha anche la funzione di “mappa” per conoscere e vivere le località più affascinanti della regione molisana. Per ogni fotografia, infatti, è indicato il nome del luogo e i tempi di percorrenza per raggiungerlo a partire da Castel del Giudice. Un’iniziativa per esplorare e promuovere il Molise da nuovi punti di vista e il coinvolgimento attivo di fotografi, viaggiatori e visitatori, sia di coloro che conoscono già la terra molisana, sia di quanti hanno la curiosità di visitarla.

Il primo passo per partecipare alla seconda edizione è sui social. L’invito è di condividere su Instagram con hashtag #ilMoliseacasatua e possibilmente taggando @borgotufi le foto dei propri luoghi del cuore del Molise, con una breve descrizione, entro il 30 giugno 2021. Le immagini saranno condivise sulle pagine social di Facebook e Instagram di Borgotufi, con il racconto dei posti che rappresentano, e pubblicate sui canali social di TurismoinMolise, network turistico che svela storie, luoghi e tradizioni con focus sempre molto puntuali ed interessanti sulla regione, Volgo Italia e Volgo Molise, community social dedicate alla fotografia, e nell’Oroscopo speciale di Greta Rodan sul sito di informazione web Officina dei Giornalisti.

Le più apprezzate dalla community di Instagram diventeranno parte della nuova mostra fotografica itinerante, che sarà inaugurata ad agosto 2021, con un evento speciale, tra le casette e le botteghe dell’albergo diffuso di Castel del Giudice.