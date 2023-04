Imbarcazione Viva Suite Boat al Marina Sveva: le caratteristiche

Il porticciolo turistico attento all’ecosostenibilità, all’innovazione e aperto alle dinamiche dell’imprenditoria giovanile

REGIONE – Con l’arrivo della bella stagione cresce in generale la voglia di trascorrere del tempo all’aria aperta, di vacanza, relax e divertimento. Parlando di turismo, uno dei settori in forte crescita continua ad essere quello nautico, delle barche. Dai maggiori saloni nautici nazionali ed internazionali (Cannes, Genova e Montecarlo) è emerso chiaramente che le barche sono sempre più scelte per una vacanza, viste come mezzo utile per prendersi una pausa dal mondo. Una bella novità è legata al poter alloggiare in una imbarcazione preferendola ad un B&B o albergo e senza dover rinunciare ai vari comfort.

Il porto turistico Marina Sveva ha risposto presente a queste ultime tendenze. Nel porticciolo, a Montenero di Bisaccia, in Molise, è arrivata da qualche giorno una nuova suite boat, comoda, elegante e dotata di tantissimi comfort. La prima del progetto Viva Suite Boat, ideato da Miriana Di Frenza e il marito Antonio Cane. Di house boat con questo stile ne esistono solo 2 e questa è la prima, in Molise, a offrire l’opportunità di vivere in modo unico una vacanza in suite direttamente sul mare.

Si tratta di una vera e propria imbarcazione che ricrea l’ambiente di una stanza di albergo deluxe dal design accattivante. Viva Suite Boat presenta pareti e tetto super coibentati, una stanza da 17 metri quadrati di calpestio con veranda da 6 metri quadrati ed accessori tipici di un albergo di lusso. C’è la grande comodità di avere a disposizione un bagno completo con piatto doccia 80×120, box doccia in cristallo, doccia con idromassaggio e ventola di aspirazione. Per chi volesse dilettarsi nella cucina è presente un angolo cottura con mobile integrato e piano cottura ad induzione. La suite comprende letto matrimoniale, mobile appendiabiti, impianti LED e 2 TV satellitari, e per connettersi in qualsiasi momento opzione Wi-Fi gratuita. Si potrà vivere l’emozione dell’alba e del tramonto, gustare la colazione o sorseggiare un drink direttamente sul mare, seduti in una comoda veranda di 6 mq con apertura parapetto centrale e pavimento in parquet. La stanza presenta ampie vetrate con tende oscuranti ignifughe, impianto di aria condizionata/riscaldamento. È un’alternativa ai classici soggiorni senza essere costretti a condividere gli spazi comuni messi a disposizione dai classici hotel, bed&breakfast o case vacanza. Una suggestiva esperienza.

Viva Suites Boat è ormeggiata all’interno del porto turistico Marina Sveva alla marina di Montenero di Bisaccia, in Molise, a pochissimi metri dalla spiaggia con inclusi tutti i comfort. Inoltre sarà prenotabile non solo in estate ma tutto l’anno.

“Abbiamo accolto con entusiasmo questa nuova attività, al momento unica nel suo genere in Molise” spiega Rosanna Pacchioli, responsabile commerciale del porto turistico Marina Sveva. “Puntiamo sull’innovazione e sull’ ecosostenibilità. Siamo all’avanguardia, attenti alle dinamiche dell’imprenditoria giovanile, aperti a nuove proposte. Il nautico è un settore a cui il Covid ha dato una grande spinta, si preferiscono barche e lo stare in mare alle spiagge affollatissime. Il Marina Sveva” conclude soddisfatta, “è cresciuto tanto negli ultimi anni e vogliamo continuare su questa scia. Apriranno a breve anche nuove attività e negozi per dare sempre più servizi ai visitatori e ai proprietari delle barche e rendere sempre più attrattivo il nostro porto turistico. Non mancheranno in estate degli eventi. Saremo presenti anche allo stand del “Salone Nautico Medio Adriatico” a Pescara dove presenteremo tutte le attività e novità del nostro porto dinamico e giovane”.

“Il progetto sulle suite boat è il frutto di un lavoro e studio di settore durato 3 anni” spiega Giancarlo Vigilante giovane imprenditore ideatore della house boat. “Con questa scelta abbiamo cercato di traghettare il turismo in una nuova dimensione sperimentale, emozionale, vivendo il mare in un altro modo. La suite boat è una vera e propria imbarcazione da diporto ed è una validissima alternativa al classico albergo. La richiesta è in crescita” conclude, ” e le suite boat saranno presenti in 5 importanti porti italiani, alcuni collegati al meglio anche agli aeroporti”.

È possibile seguire tutte le novità del progetto Viva Suite Boat sulle pagine Facebook e Instagram dedicate e sul sito www.vivasuiteboat.it .