Imprenditoria e innovazione, ecco ‘Molise Contamination Lab’

CAMPOBASSO – Nasce ‘Molise Contamination Lab’ il nuovo hub di imprenditoria e innovazione regionale, promosso dalla Regione Molise in collaborazione con l’Università del Molise e Sviluppo Italia Molise. Verrà presentato il 10 marzo a Campobasso nell’Aula magna dell’Unimol, a partire dalle 9:30. Sarà un centro per l’imprenditoria e l’innovazione, pensato per educare, ispirare e connettere studenti, imprenditori, investitori e membri della community nell’ecosistema regionale. Il suo obiettivo è favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative, stimolare una forte cultura imprenditoriale e dell’innovazione, connettere e potenziare l’ecosistema imprenditoriale locale.

A partire dal 2016 varie Università italiane hanno aderito al progetto ‘Contamination Lab Italia’ promosso dal Miur e oggi su tutto il territorio nazionale vi sono oltre venti hub. In attesa del suo lancio, Unimol e Sviluppo Italia Molise hanno organizzato una serie di eventi preparatori. La conferenza sarà aperta con gli interventi del Rettore, Luca Brunese, del presidente della Regione, Donato Toma, e di Stefania Giova, direttore del Dipartimento di Economia dell’Unimol. A seguire, quelli di esperti del settore. Previsto anche l’intervento dell’Executive Director VP Research, Development & Innovation (Rdi) Office, Qatar National Foundation, Salvino A. Salvaggio che racconterà la sua storia e condividerà le sue esperienze nello sviluppo di ecosistemi dell’innovazione in diverse aree del mondo. Nel rispetto della normativa anti Covid è previsto un massimo di 250 partecipanti. Per informazioni è possibile inviare un’email a unimolclab@gmail.com.