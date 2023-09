In Molise aumentano le abitazioni registrate al Catasto

CAMPOBASSO – Cresce in Molise il numero delle abitazioni registrate al Catasto. E’ quanto emerge dalla mappatura del tasso di utilizzo dal 2011 al 31 dicembre 2022 del patrimonio abitativo italiano pubblicata da Il Sole 24 Ore su dati dell’Osservatorio del mercato immobiliare dell’Agenzia delle entrate e Istat.

A Campobasso le abitazioni sono 26.963 con una percentuale di utilizzo del 77,8 per cento (+3,2 per cento rispetto al 2011). Più bassa la percentuale di utilizzo a Isernia 74,7 per cento (+0,8 per cento rispetto al 2011) con 11.739 abitazioni.