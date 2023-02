In Molise prosegue la ‘fuga’ dei residenti in altre regioni

CAMPOBASSO – Prosegue il flusso migratorio dei molisani che cercano ‘fortuna’ oltre i confini regionali. Nel 2021 il saldo tra iscrizioni e cancellazioni anagrafiche ha registrato -3,7 per mille, tra i più alti d’Italia. Lo rileva l’Istat. La regione del Mezzogiorno da cui si parte di più è la Campania (30% delle cancellazioni dal Mezzogiorno), seguita da Sicilia (23%) e Puglia (18%).

In termini relativi, rispetto alla popolazione residente, il tasso di emigratorietà più elevato si ha in Calabria (circa otto residenti per 1.000). Tassi sopra il 6 per mille si registrano per Molise e Basilicata. La regione verso cui si dirigono prevalentemente questi flussi è, in termini assoluti, la Lombardia (28%) ma, in termini relativi, l’Emilia-Romagna è quella che li attrae di più (quattro trasferimenti dal Mezzogiorno per 1.000 residenti).