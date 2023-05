In Molise si prevedono flussi turistici in crescita

CAMPOBASSO – L’estate è ormai alle porte e in Molise gli operatori turistici, nonostante l’incertezza del meteo delle ultime settimane, sono pronti ad accogliere i vacanzieri per la stagione 2023 che sembra annunciarsi nel migliore dei modi. Previsione che trova conforto dal “Tourism Forecast 2023” dell’Istituto Demoskopika che ha stimato i principali indicatori turistici (arrivi, presenze e spesa turistica) per ogni regione elaborando dati Istat e Banca d’Italia.

Per il Molise, dunque, la previsione dei flussi turistici indica una crescita significativa con 181.834 arrivi (159.085 nel 2022) e 584.461 presenze (515.269 nel 2022) in aumento, rispettivamente, del 14,3 per cento e 13,4 per cento. Numeri che, di conseguenza, sono destinati a far lievitare anche la spesa turistica. Secondo le previsioni dovrebbe attestarsi a circa 117,3 milioni di euro con un incremento del 27 per cento rispetto al 2022 (92,2 milioni di euro).