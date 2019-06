Interruzione flusso idrico a Campobasso e Riccia il 12 giugno

CAMPOBASSO – In una nota della Molise Acque al Comune si informa che per un intervento di riparazione sulla condotta addutrice del DN 1000 in acciaio a Campochiaro (località La Selva) nel tratto sorgente di Rio Freddo – centrale di sollevamento di Santa Maria delle Macchie, dalle ore 10 del 12 giugno 2019 sarà interrotto il flusso idrico e salvo imprevisti sarà ripristinato nella serata. Vediamo cosa comporta per i due comuni interessati di Campobasso e Riccia.

CAMPOBASSO:

interruzione del flusso idrico al Consorzio Santa Lucia

interruzione del flusso idrico al Serbatoio Lama Bianca

interruzione del flusso idrico al Serbatoio Sacrario

riduzione flusso idrico ai serbatoi di Cese Basso e Cese Alto

chiusura arrivo acqua ai serbatoi di Monforte e Calvario

Si precisa che la capacità dei serbatoi sopra indicati garantisce il servizio per circa 12 ore

RICCIA: