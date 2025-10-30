Interruzione del flusso idrico a Campobasso e Ripalimosani il 3 novembre

CAMPOBASSO – La società Grim Scarl informa gli utenti dei Comuni di Campobasso e Ripalimosani che, per lavori di riparazione sulla condotta principale ad opera della ASRMA, che insiste in località Taverna del Cortile a Campobasso, il flusso idrico sarà interrotto in ingresso ai serbatoi di Calvario e Santo Stefano nel Comune di Campobasso ed al serbatoio di Ripalimosani.

L’interruzione del flusso idrico, ad opera dell’Azienda Molise Acque, è prevista per il giorno 03.11.2025 dalle ore 09.00 fino a primo pomeriggio, secondo quanto indicato nella nota trasmessa il 30.10.2025.

Il disservizio interesserà le utenze collegate direttamente sulle condotte di Molise Acque che insistono nel Comune di Campobasso in zona “Taverna del Cortile”, “Taverna Vecchia” “Feudo” “Lama Bianca” “Tappino” “S Lucia” e “Coste di Oratino” e le utenze collegate direttamente sulla condotta ASRMA nel Comune di Ripalimosani. Pertanto, si invitano i gentili utenti residenti nelle zone suddette ad assumere tutti i necessari provvedimenti al fine di sopperire alla mancanza d’acqua durante le ore di sospensione.

La Grim Scarl continuerà con le operazioni di monitoraggio dei serbatoi al fine di prevenire, per quanto di competenza, eventuali disservizi derivanti da imprevisti sui lavori suddetti ad opera del grossista.

Eventuali modifiche agli orari indicati saranno comunicate tempestivamente mediante pubblicazione sul sito istituzionale della GRIM Scarl ed a mezzo stampa.

In ogni caso, per qualsiasi tipo di dubbio o necessità, si invita a contattarci al numero 0874 1919702 (h24 – 7 giorni su 7).