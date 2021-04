Isernia, Agriscampagnata a Km0: ecco in quale mercato Campagna Amica

ISERNIA – Ddopo lo stop di un anno per l’emergenza sanitaria, torna il picnic all’aria aperta nel weekend del primo maggio con l’iniziativa della Coldiretti nei mercati di Campagna Amica dove verranno offerti consigli per riempire al meglio il tradizionale cestino nel rispetto della tradizione, garantirsi prodotti freschi e di qualità, preparare gustose merende contadine, scegliere la giusta carne per grigliate in sicurezza e comportarsi in modo rispettoso per l’ambiente.

L’appuntamento, per chi vuole organizzare scampagnate e pranzi al sacco per il weekend della Festa dei Lavoratori, è nei mercati contadini di Campagna Amica.

Per quanto riguarda il Molise aderisce all’iniziativa il Mercato coperto di Campagna Amica di Isernia presente in via Umbria, 8. Lo stesso sarà aperto dalle ore 9 alle 13.

“Con gli agricoltori e gli allevatori della Coldiretti sarà possibile tra l’altro imparare a riconoscere la fava fresca, scegliere il giusto abbinamento con l’ampia gamma di pecorini che l’Italia è in grado di offrire, ma anche scoprire i segreti della grigliata contadina, valorizzando tagli meno conosciuti che salvano tasche e palato e apprendere come cucinare pratici piatti da picnic o preparare merende rustiche con l’aiuto dei Cuochi Contadini” si legge nella nota.