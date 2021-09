Isernia, Antonio Giangiobbe nuovo comandante dei Vigili del Fuoco

ISERNIA – Nel pomeriggio di ieri si è svolta la cerimonia del passaggio di consegna tra Raffaella Pezzimenti, che va a dirigere i Vigili del fuoco di Benevento, e il nuovo comandante, Antonio Giangiobbe, proveniente da Macerata. Giangiobbe si è laureato in ingegneria edile a Napoli nel 1994, entra nel Corpo Nazionale dei come funzionario Direttivo. La sua prima sede di assegnazione è stata Varese per poi trasferirsi a Campobasso dove resta fino alla promozione.

Ha partecipato alle operazioni di soccorso in occasione di diverse calamità nazionali, tra le quali ricordiamo: il sisma Umbria-Marche del 1997, il sisma a San Giuliano di Puglia del 2002, il terremoto dell’Aquila nel 2009 e quello dell’Italia Centrale del 2016-2017. L’ing. Giangiobbe è anche specializzato in attività a rischio di incidenti rilevanti e ha collaborato con varie procure come consulente per incidenti causati da incendi e/o esplosione.