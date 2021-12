Isernia, Consiglio comunale: l’odg del 30 dicembre 2021

ISERNIA – Il presidente del Consiglio comunale di Isernia, Nicolino Paolino, ha convocato l’Assise municipale per giovedì 30 dicembre, alle ore 15.30, per trattare quattro argomenti all’ordine del giorno:

1- Costituzione commissioni consiliari permanenti.

2- Ricognizione periodica delle partecipazioni pubbliche (ex art. 20 del d.lgs 175/2016 e del d.lgs 100/2017) al 31/12/2020.

3- Mozione reddito di liberta’.

4- Mozione “lavori di ristrutturazione del palazzo jadopi e accordo di programma con la regione molise per la destinazione d’uso dell’immobile”.