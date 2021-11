Isernia, Consiglio Provinciale: l’odg dell’11 novembre 2021

ISERNIA – Il Consiglio Provinciale è convocato, in Isernia nella sala delle adunanze consiliari della Provincia, in seduta Pubblica, Straordinaria urgenza in prima convocazione, per il giorno Giovedì 11-11-2021 alle ore 18:00 ed in seconda convocazione per il giorno Venerdì 12-11-2021 alle ore 12:00, per discutere il seguente ordine del giorno.

Ratifica della deliberazione del Presidente n. 34 del 14/09/2021 di variazione al bilancio di previsione 2020-2021 annualità 2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del D.lgs.267/2000. Contributo MIUR per affitto di spazi e manutenzione straordinaria istituti scolastici ai sensi della legge n. 23 del 11 gennaio 1996 a seguito dell’ emergenza sanitaria da COVID-19; Ratifica della deliberazione del Presidente n. 38 del 03/11/2021 Variazione d’urgenza al bilancio di previsione finanziario 2021/2023 (art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000). Contributo Agenzia per la Coesione Territoriale Fondi PNRR-UE per assunzione a tempo determinato per la durata di anni tre di una unità di personale non dirigenziale Cat D1 (Ex Area III-F1). Articolo 1, comma 179, della L. n. 178/2020 e provvedimenti conseguenti. Variazione al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2021/2023 – Modifica ed integrazione del programma triennale del lavori pubblici 2021/2023 e del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2023. Comunicazione al Consiglio in merito alla deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per il Molise – n. 76/2021/PRSP del 30 settembre 2021relativa ai controlli interni anno 2019.