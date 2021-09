ISERNIA – “Auditorium Unità d’Italia di Isernia: uno spettacolo unico per Molise è Musica con l’orchestra di fiati del Conservatorio Perosi che non finisce di incantare le piazze e i luoghi dove si stanno esibendo in questa splendida estate molisana. Il plauso va ai nostri meravigliosi ragazzi, ai maestri e agli artisti che hanno mostrato tutto il loro talento anche in questo concerto! Splendidi!”.

Lo afferma il vice governatore nonché assessore regionale alla cultura, Vincenzo Cotugno (foto), in riferimento alla tappa isernina della rassegna Molise è Musica, ieri sera all’Auditorium Unità d’Italia.