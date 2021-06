Istat: in Molise la spesa media delle famiglie è di 1.882 euro al mese

CAMPOBASSO – Nel 2020 la stima della spesa media mensile delle famiglie molisane è di 1.882 euro, molto al di sotto della media nazionale che è di 2.328 euro. Lo rileva l’Istat. Nel dettaglio i capitoli di spesa che pesano di più a livello locale sono quelli per l’abitazione (671 euro) e per gli affitti (455 euro). Per i prodotti alimentari e le bevande analcoliche le famiglie molisane spendono in media 439 euro, per le bevande alcoliche e i tabacchi 34 euro, per l’abbigliamento e le calzature 121 euro al mese.

67 euro vengono spesi in media per i mobili e per gli altri articoli per la casa, 89 euro per la sanità, 172 per i trasporti, 54 per le comunicazioni, 19 per le manutenzioni straordinarie, 61 per spettacoli e cultura, 12 per l’istruzione e 44 euro per i servizi ricettivi e la ristorazione. In percentuale la spesa che pesa di più per i molisani è quella per l’abitazione (35 per cento). Quelle molisane sono inoltre in Italia le famiglie che in percentuale spendono di più per le comunicazioni (2,9 per cento della spesa mensile contro la media nazionale del 2,3).